ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إنه بالفعل الانتخابات التي هي حق ومطلب ملايين الليبيين لا ينقصها إلا تعيين ومصادقة مستشار سابق في “بلاط المشير ومربوعة المثير” لدى فخامة رئيس محتار، بحسب وصفه.

الأمين أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هذه الأيادي المرتعشة لا تزرع فكرة ولا تطرح قرارًا، مسكينة ليبيا في زمن الروؤس المستديرة”.

