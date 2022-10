الصغير يعلق على قرار المنفي بشأن تعيين دغيم مستشارًا للرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابية

ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير على قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تعيين زياد دغيم مستشارًا للرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابية.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن المستشار ليست وظيفة ولا تنطبق بشأنها قوانين العمل من حيث الازدواج الوظيفي أو سن التقاعد وهي تمارس غالبًا على غير (سبيل التفرغ التام) أو حتى الجزئي.

وأضاف: “يعني ممكن أن تكون عاطلًا عن العمل ومسجلًا في منظومة الباحثين عن العمل وتعين مستشارًا لكيان أو جهة أو فرد أو صفة، فلذلك الإدارة القانونية بالمجلس الرئاسي (إن وجدت) لا تعرف ألف باء القانون، بدليل عدم إشارتها لقرار صادر منه بتعيين المعني كسفير بالخارج، وهذا أساسي بالنسبة لوزارة الخارجية تحديدًا لتبيان الجهة التي ستتحمل نفقات تنقله بين مقر عمله الرئيسي بالخارج وعمله الاستشاري بالداخل، اللهم إلا إذا كانت الاستشارات ستتم عن بعد بواسطة الوسائط الإلكترونية (واتس آب فايبر زووم البريد الإلكتروني)”.

وتابع: “وفي الحالة المغايرة أي إذا ذكر على (سبيل التفرغ التام)، وقرار بهذا المستوى يعني بأن المعني موظف عمومي وتفريغه للعمل كمستشار يلزم الجهة التابع لها الموظف تنفيذ القرار مع إلزامها بحقوقه فترة تعيينه”.

