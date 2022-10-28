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البشتي: اللجنة العسكرية المشتركة من المجموعات الوطنية “النادرة”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال المهتم بالشأن الليبي عبدالعظيم البشتي، إن اللجنة العسكرية المشتركة قد فعلت كل ما تستطيعه لإعادة اللحمة بين الشرق والغرب في ليبيا، وهي من المجموعات الوطنية النادرة، على حد تعبيره.

وأكّد البشتي في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، على أن انتشار السلاح في ليبيا من أهم العوائق التي تقف في وجه الحل للأزمة، ولو نجح المبعوث الأممي عبدالله باثيلي في نزعه وجعله تحت سلطة الدولة، فسيكون هذا أكبر إنجاز له؛ حيث سيجلس الليبيون على طاولة الحوار دون أخذ الغلبة تحت قوة السلاح.

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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