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باتيلي يلتقي بمجموعة من شيوخ القبائل على هامش لقائه مع اللجنة العسكرية المشتركة بسرت

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

التقى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مبعوث بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، مجموعة من الوجهاء والشيوخ الليبيين من مختلف المناطق.

جاء ذلك على هامش لقائه الخميس، مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في سرت.

وقال باتيلي، عبر تويتر، “التقيت مجموعة من الوجهاء والشيوخ الليبيين من مختلف المناطق واستمعت إلى مطالبهم، بما في ذلك التعجيل بالانتخابات وإعادة الاستقرار والأمن في ليبيا”.

وكان باتيلي، قد التقى باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في سرت، ودعاها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية للمضي قدما نحو استقرار ليبيا.

وقال المبعوث الأممي، إنه ناقش مع اللجنة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار كما شجعهم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا.

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