بعيو: «الدبيبات» لا تستطيع دفع ثمن الشرفاء لأن ثمنهم الوطن

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو:” لا أحد في ليبيا غير قابل للبيع والشراء إلاّ الفقراء وهُم كثيرون جداً لكن لا ثمن لهم في أسواق النخاسة”.

وأضاف بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” الشرفاء وهُم قليلون جداً، لكن لا يستطيع الدبيبات دفع ثمنهم لأن ثمنهم غالي جداً.. ثمنهم وطن”.

وكان بعيو، قال في وقت سابق، إن يوم التحرير الحقيقي لليبيين هو اليوم الذي يتم فيه بناء الدولة الوطنية الاتحادية العادلة.

وأضاف بعيو،:” عند بناء الدولة الوطنية الاتحادية العادلة على أنقاض الدولة المركزية الظالمة الفاشلة، واستعادة سيادة ليبيا وتحريرها من المحتلين“.