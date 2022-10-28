طقس مستقر ودرجات الحرارة معتدلة

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تشهد حالة الطقس، اليوم الجمعة، اعتدالا على أغلب المناطق في ليبيا، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة القصوى هذا اليوم ما بين 25 و30 درجة مئوية ولا تتجاوز 22 على مرتفعات الجبل الأخضر.

جاء ذلك بحسب النشرة اليومية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، إن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا طفيفا خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق، مشيرًا إلى أن السحب ستتكاثف على مناطق الشمال الشرقي (الخليج –الجبل الأخضر) ومناطق الجفرة وسيتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأضاف، أن من المتوقع أن تشمل الأمطار الشمال الغربي مساء الغد وتكون الفرصة أفضل على مناطق شمال الشرقي بداية من يوم السبت لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا.