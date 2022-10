ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن مهام الحكومة الثالثة هي تهيئة المناخ المناسب للانتخابات وربما حلحلة قضية الدستور.

الشيباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الانتخابات تحتاج لقاعدة دستورية التي يعتبر التوافق عليها ليس بالأمر السهل، في ظل التشبت بالرأي وعدم تقديم تنازلات؛ لأن هناك طرف يعارض بشدة وتعصب ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية والمطلوبين للعدالة، والطرف الآخر يصر على عدم إقصاء أي مواطن ليبي من حق الترشح لرئاسة البلاد إلا من صدرت في حقهم أحكام باتة، وهذا غير متوفر في من يريدون إقصائهم.

ولفت إلى أن الحكومة العاملة في طرابلس تشترط إجراء الانتخابات قبل التسليم، ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الفاعلة، وهذا قد يجر إلى صدام مسلح غير مرغوب فيه من الشعب أو اتخاذ موقف المتفرج المتربص.

وبيّن أن مشروع المناصب السيادية والحكومة الثالثة المطروح مالم تتبناه البعثة الأممية والدول الفاعلة في المشهد الليبي وتفرضه على المعارضين، في ظل توازن القوة سيلقى نفس مصير الحكومة الثانية، ويعتبر قفزة أخرى في الظلام، وتستمر الدوامة والحلقة المفرغة والترقيع في ثياب بالية.

Shares

The post الشيباني: الحكومة في طرابلس قد تجر البلاد لصدام مسلح غير مرغوب فيه من الشعب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية