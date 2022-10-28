باتيلي يكشف عن إنشاء اللجنة العسكرية المشتركة للجنة فرعية ويوضح مهامها

أخبار ليبيا 24

كشف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مبعوث بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الجمعة، عن أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وفقًا للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.” pic.twitter.com/l69AVCYdnM — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) October 28, 2022

واجتمع باتيلي، يوم أمس الخميس في سرت مع باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في سرت، ودعاها إلى تحمل “مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية للمضي قدما نحو استقرار ليبيا”.

وقال باتيلي، عبر تويتر، إنه ناقش مع اللجنة “تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار كما شجعتم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا”.