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القماطي: حواري السياسي والفكري مع الشباب كان عميقاً

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي، إحدى حواراته السياسية مع الشباب بـ«العميقة»، والمبشرة بمستقبل واعد لليبيا.

وقال القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:” سعدت اليوم باستضافتي من قبل مؤسسة “صناع السلام” في ‎طرابلس في حوارية عبر الزوم مع عشرات الشباب من مختلف مدن ‎ليبيا” .
وأضاف القماطي:” حوار سياسي وفكري عميق مع شباب واعي يبشر بمستقبل واعد لبلادنا”.
ووجه الشكر للقائمين على إدارة الندوة والمشتركين فيها، قائلا:” كل الشكر لمروى الغرياني لإدارتها الرائعة للحوار وكذلك مصباح العباني، موسى مادي وكل من شارك في الندوة”.

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الشباب القماطي حوار السياسي عميق فكري

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صحيفة الساعة 24

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