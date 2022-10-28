القماطي: حواري السياسي والفكري مع الشباب كان عميقاً

وصف رئيس ما يسمى بـ«حزب التغيير»، جمعة القماطي، إحدى حواراته السياسية مع الشباب بـ«العميقة»، والمبشرة بمستقبل واعد لليبيا.

وقال القماطي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:” سعدت اليوم باستضافتي من قبل مؤسسة “صناع السلام” في ‎طرابلس في حوارية عبر الزوم مع عشرات الشباب من مختلف مدن ‎ليبيا” .

وأضاف القماطي:” حوار سياسي وفكري عميق مع شباب واعي يبشر بمستقبل واعد لبلادنا”.

ووجه الشكر للقائمين على إدارة الندوة والمشتركين فيها، قائلا:” كل الشكر لمروى الغرياني لإدارتها الرائعة للحوار وكذلك مصباح العباني، موسى مادي وكل من شارك في الندوة”.