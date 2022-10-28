باثيلي: اللجنة العسكرية المشتركة تنشئ لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية

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قال، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مبعوث بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باثيلي، اليوم الجمعة، إن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وكتب باثيلي، إنه “وفقًا للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.”

وفقًا للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على إنشاء لجنة فرعية مكلفة بتصنيف التشكيلات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.” pic.twitter.com/l69AVCYdnM — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) October 28, 2022

والتقى باثيلي، الخميس مع باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في سرت، حيث دعاها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية للمضي قدما نحو استقرار ليبيا.

وقال باثيلي، إنه ناقش مع اللجنة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار كما شجعهم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والمضي قدما نحو استقرار ليبيا.

واجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الخميس في سرت بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ويأتي هذا الاجتماع استئنافًا للمباحثات السابقة لتطبيق كامل اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء الاجتماع بعد الاجتماعين المنفصلين للمبعوث الأممي مع أعضاء اللجنة في كل من بنغازي وطرابلس.

وأكد باثيلي التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما أكد على أهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.