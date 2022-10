السفير التركي يشيد بنهج المصرف المركزي في الشفافية والإفصاح

ليبيا – استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الخميس كنعان يلماز سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليببا المركزي العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصرف ليبيا المركزي في الإفصاح والشفافية والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ودعم الجهود في التنمية الاقتصادية.

بدوره، أشاد السفير التركي بنهج المصرف المركزي في الشفافية والإفصاح والتي نالت قبول المجتمع الدولي والمحلي.

