التواتي: ويلٌ لشعب يتنكر لنضال وتضحيات أبنائه ويمجّد محتليه

انتقد الطبيب الليبي عامر التواتي، بشدة تجاهل الليبيين لذكرى الحداد الذي يوافق 26 أكتوبر من كل عام.

وأحيى التواتي الذكرى 111 لأول عملية نفي لآلاف الليبيين على يد المستعمر الإيطالي إلى الجزر الإيطالية النائية والتنكيل بهم، في تدوينة عبر فيسبوك بعنوان “منفيون …. ومنسيون؟”.

وقال الطبيب الليبي: “يقولو الزمان ينسي … معاه ما تفكر والي؟”، مردفا: “إن نسيان ذكرى نفي الليبيين من أرضهم وعن أهلهم، هي نفي آخر لهم ، ومن أهلهم هذه المرة”.

وأضاف: “هي محاولة (لنفي .. النفي )، هي محاولة لارجاعهم لعالم النسيان كما كانوا، قبل أن نجعل لهم يوما وذكرى”، مذكرا: “لكي لاننسى … ولن ننسى ..!! ويل لشعب يتنكر لنضال وتضحيات أبنائه ويمجد محتليه”.