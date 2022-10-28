البعثة الأممية تطالب بنزع أسلحة المليشيات

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أكدت بعثة الأمم المتحدة على أن “السلام والاستقرار” في ليبيا يتعرضان للخطر في ظل انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات مسلحة “غير نظامية” وخارج سيطرة الدولة.

وقالت، بمناسبة احتفاء الأمم المتحدة بأسبوع نزع السلاح، إن انتشار الأسلحة يلعب دورا محوريا في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية.

3/2 في ليبيا، يتعرض السلام والاستقرار للخطر نظراً لانتشار الأسلحة والتي غالباً ما تكون في أيدي مجموعات مسلحة غير نظامية وخارج سيطرة الدولة، مما يلعب دوراً محورياً في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية. — UNSMIL (@UNSMILibya) October 28, 2022

وأضافت، أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية والأمنية الفاعلة.

وأكدت أن توافر الإرادة السياسية -في هذا الشأن- أمر هام للغاية لتحقيق هذه الغاية.