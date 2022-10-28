ليبيا الان

البعثة الأممية تطالب بنزع أسلحة المليشيات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكدت بعثة الأمم المتحدة على أن “السلام والاستقرار” في ليبيا يتعرضان للخطر في ظل انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات مسلحة “غير نظامية” وخارج سيطرة الدولة.

وقالت، بمناسبة احتفاء الأمم المتحدة بأسبوع نزع السلاح، إن انتشار الأسلحة يلعب دورا محوريا في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية.

وأضافت، أنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية والأمنية الفاعلة.

وأكدت أن توافر الإرادة السياسية -في هذا الشأن- أمر هام للغاية لتحقيق هذه الغاية.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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