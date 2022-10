الغرياني: رئيس كتيبة الردع والمتنفذين فيها مسألتهم عسيرة.. ويجب التمسك بالحكومة الحالية حتى إجراء الانتخابات

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنه يجب أن تتفق وتجتمع النخب لانتخاب مجموعة منهم ووضع ميثاق وكل من يوافق عليه هو من مبادئ فبراير، ولا يهم من أي جبهة كان ما دام أنه صادق ومؤمن بالأهداف التي ستضعها.

الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أن من أهدافهم يجب أن تكون الضغط للوصول للانتخابات، من خلال العمل على الخطوات التي تصل لها ومن أهمها تنقية السجل الانتخابي والرقم الوطني من التزوير.

وأضاف: “لا نقبل حكومة انتقالية ثالثة ورابعة وخامسة؛ لأنها لا تأتي لنا إلا بالشر، الحكومة هذه فرضت علينا يجب أن نتمسك بها للوصول لانتخابات، أما ما يفعله بعض المهرولين لإقدام السفراء ويقترحون بحكومة انتقالية هذا كذب لا يجب أن ينطلي علينا؛ لأنها ليست أول مره إذا اتفقنا على المبادئ كل من يقبلها لا نسأل عن أصله وفصله”.

ولفت إلى أنه من الضروري انهاء الفساد وتغييره يتم يتغير أدواته وإصلاح المسؤولين، معتبرًا أن الفساد ليس في المال، بل في الإدارة لأنهم وجهان لعمله واحدة.

وفيما يلي النص الكامل:

يجب أن نفرق بين أهل فبراير ومبادئها، المبادئ وهي العدل والحرية وإقامة الدولة القائمة على إيصال الحقوق لأصحابها والتداول السلمي على السلطة وتمتع أهل ليبيا بخيراتها لينطلقوا كما تنطلق الأمم الأخرى التي تملك أمرها، أهل فبراير هؤلاء هم من الآن لصوص ومنهم سراق وكان لا يملك شيئًا من متاع الدنيا فصارت له القصور والأملاك والاستراحات والأراضي الواسعة داخل وخارج البلاد، ومنهم من هو معتدٍ على فبراير يظلمها ومنهم من عمله عمل المفسدين، من يسرق أنابيب النفط ومنهم من يسرق المؤسسات ويمنع الناس من العلاج والأدوية والمشاريع التي فيها انتعاش لبلادهم ويستبدون بكل شيء، ويمنعهم من الكهرباء والماء والتعليم السليم الذي يربي أولادهم وينشؤهم التنشئة الصحيحة، الآن كثير منهم من أهل فبراير الذي يريد أن يقتدي ويهتدي يقتدي بالمبادئ، وإن كان يريد أن يقتدي بالأشخاص عليه أن يقتدي بالأموات وليس الأحياء، أي الذين استشهدوا في سبيل المبادئ وقمعوا الظلم وبذلوا أرواحهم إرضاء لله ونصر الحق هؤلاء أهل فبراير.

اتفقنا على أننا يجب أن نقتدي بمبادئ فبراير وليسوا بمحرفيها، ينبغي أن تجتمع النخب والناس الذين يتألمون ويحسون بها ويشعرون بضرر الناس، يجب أن يجتمعوا فينتخبوا منهم تنسيقية مجموعة منه،م وقبل أن يفعلوا ذلك يضعون الميثاق وكل من يوافق عليه هو من مبادئ فبراير، ولا يهمنا من أي جبهة كان، ما دام أنه صادق ومؤمن بهذه الأهداف. وهي كالآتي: الانتخابات، ولا بد أن نضغط للوصول لها وليست بمجرد الكلام بل بالعمل على الخطوات التي توصل لها ومن أهمها تنقية السجل الانتخابي والرقم الوطني من التزوير.

ثانيًا: ما يفعله حفتر ومجلسه في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس لا بد أن يكون مرفوضًا لأنهم لم يتوبوا ولم يرجعوا بل ما زالوا، حتى المجالس ما زالوا يستعملون وسائل للأسف لا تستطيع أن تصفها إلا أنها استخفاف بأهل ليبيا، ومسلسل لا ينقطع ولا يمل، وهو لا يطاق ويخرجون ويكررونه وكأن أهل ليبيا فاقدو الرشد وسفهاء.

ثالثًا: لا نقبل حكومة انتقالية ثالثة ورابعة وخامسة لأنها لا تأتي لنا إلا بالشر، الحكومة هذه فرضت علينا، يجب أن نتمسك بها للوصول لانتخابات، أما ما يفعله بعض المهرولين لأقدام السفراء ويقترحون حكومة انتقالية هذا كذب لا يجب أن ينطلي علينا؛ لأنها ليست أول مرة، إذا اتفقنا على المبادئ كل من يقبلها لا نسأل عن أصله وفصله. كيف الوصول لإبطال المجلسين والانتخابات؟ هذه التنسيقية يكون شغلها الشاغل ليل نهار كل الأوقات لا يوجد عندها عمل إلا أن تبحث عن طريقة تخرج بها الملايين إلا الميادين ولا تعمل شيئًا آخر، وتستعين بكل ما تملك أموال وخبرات محلية وخارجية، المهم هذه هي الوسيلة، تقول هذا مستحيل أقول لا عندنا تجربة من شهرين أن هناك تنظيمًا خرج ولا نعرف من وراءه وسموا أنفسهم تنظيم التريس وخرج الآلاف وخرج في طبرق التي هي تحت القبضة الحديدية تحت حفتر. وهذا ما يميز ويفرق بين أهل فبراير المفسدين ومبادئها التي يحملها الشرفاء.

كل ما نتأمل أن نخطو خطوة للأمام نجد أنفسنا مربوطين للفساد والظلم، ولا يمكن أن تقوم لنا قائمة ونحن نتحدى أمر الله ورسوله، هذه معصية لا يمكن الصبر عليها وهذا ظلم ومخالف للشرائع في الدنيا والقوانين الوضعية.

بعض الكتائب عندها سلاح والناس النخب والتي عندها قدرة بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم ترد هذه الأملاك لأصحابها هم لا يمكنون أصحابها منها بحجة أن هؤلاء ضعفاء وفقراء وأصحاب الأموال أغنياء وهذه شيء زائد عليه.

الفساد يجب تغييره بتغيير أدواته وإصلاح الناس الذين يتولون المسؤوليات، كل إنسان لا يسير المؤسسة بالصورة الصحيحة التي ينتصر فيها المظلوم يجب على ولي الأمر أن يغيره بمن هو خير منه، الفساد ليس في المال بل في الإدارة؛ لأنهما وجهان لعملة واحدة، الفساد في إفساد الفكر عندما لا تضع مناهج صحيحة بتعلم لها الناس تعليم يتوافق مع دينهم وأخلاقهم فإنك تغشهم، كذلك لأنك تربي الأجيال على هذا الفساد.

قرأت أن هناك كتاب اسمه الأدب والنصوص في الفرع الأدبي للثانوية العامة فيه صفحة من الصفحات عنوان عريض لينطبع في أذهان الشباب وسائل الحضارة وأسباب النهوض أولها الاستعمار، هنا عرفت الناس أن الدولة العثمانية لا تصلح وأنها فاسدة وأن من نهض بالبلاد هو دخول الاستعمار وبعد ذلك دخول المستشرقين للبلاد العربية. لا يعرفون أنهم الجواسيس والأدوات التي تمهد دخول الأجنبي، أين إدارة المناهج عن هذا؟ أصلحوا الأمور هؤلاء أولادكم، قضية الردع وتأخرهم في عرض السجناء على النيابة العامة والإضراب لثاني مرة لمدة 20 يومًا للآن هذا شيء مؤلم لا يليق، ويفترض أنها مسؤولية جماعية والمسؤولية المباشرة عمن هم في الردع سواء الرئيس أو في الكتيبة او المتنفذين فيها مسألتهم عسيرة. لأنه لو كان هناك ناس تحت سلطة مظلوم ولا تريد أن تحوله للقانون لا بد أن تنظر الجزاء. نراهم يضربون عن العمل 20 يومًا ولا أحد يتكلم.

الطامة القول إن السياسة لا يوجد فيها حلال وحرام وهذا هو الدين الذي يريدونه الأمريكان والفرنسيون والإنجليز. لكن أن يكون هناك سجن يضرب فيه الناس عن الطعام ويموتون جوعًا وأناس يحرمون حقوقهم وتقطع عليهم الكهرباء وأن هناك أناسًا أفسدوا البلاد ولصوصًا سرقوا الأموال العامة، ونهب وتهريب وثروات ليبين كله لا يصح أن تتكلم عليه؛ لأن هذه سياسية وإن لم تتكلم معناته أنت مسلم ممتاز ولتجعل من ينهب ينهب ومن يقتل يقتل.

