لنقي: يجب إيجاد حكومة “توحد” السلطة التنفيذية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، إنّ أولويات ليبيا في المرحلة الحالية تتمثل في ضرورة إيجاد حكومة قوية توحد السلطة التنفيذية وتبسط السيطرة والأمن على كامل البلاد، إضافة إلى امتلاك برنامج اقتصادي يحسن من اقتصاد الدولة ويحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف لنقي، في تصريحات صحفية، إن من الضروري توحيد المناصب السيادية في سبيل مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها، مؤكدا أنّ ذلك يساعد في “الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة نزيهة وشفافة”.

وأكد لنفي أنّ معظم الأطراف المحلية تحاول إيجاد حلّ سلمي للنزاع على السلطة والمال بالتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، معربًا عن أسفه “لترك دستور جاهز غير ملغي لتنظيم الحياة السياسية والأمنية وتنظيم العلاقات بين بين الأفراد والدولة لا ينقصه إلا تفعيله من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية” في إشارة إلى دستور سنة 1951.

وأشار عضو مجلس الدولة إلى حاجة ليبيا إلى “شخصية غير محسوبة على أحد يلتفّ حولها الناس من الشّرق أو الغرب أو الجنوب”، مذكّرًا بعهد كل من القذافي والملك السنوسي اللذين استطاعا بسط السيطرة على ليبيا فيما مضى.