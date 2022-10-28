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الزوبية: العسكر ضد الانتخابات والديمقراطية ومن يناصرهم مجرد “بقر”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي الأسبق، المؤيدين والمناصرين للمؤسسات العسكرية بـ«البقر»، زاعماً أن أبناء تلك المؤسسة يقفون دائماً ضد الانتخابات والديمقراطية، على حد تعبيره.

وقال الزوبية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” للبقر المتورطين في العبودية في عقولهم وتدّعون أنكم أنصار حكم العسكر المنتهي والموجود في بعض أجزاء الوطن” على حد قوله.
وزعم:” العسكر بطبعه ضد الانتخابات والديموقراطية التي هي دعوة فبراير” .
وتابع:” أخرجوا من الإطار الذي وضعوكم فيه لترى عقولكم ( إذا تركوا لكم) حقيقة الحياة وروعتها”، بحسب ادعائه.

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الانتخابات الديمقراطية الزوبية العسكر بقر

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صحيفة الساعة 24

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