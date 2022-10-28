الزوبية: العسكر ضد الانتخابات والديمقراطية ومن يناصرهم مجرد “بقر”

وصف جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي الأسبق، المؤيدين والمناصرين للمؤسسات العسكرية بـ«البقر»، زاعماً أن أبناء تلك المؤسسة يقفون دائماً ضد الانتخابات والديمقراطية، على حد تعبيره.

وقال الزوبية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” للبقر المتورطين في العبودية في عقولهم وتدّعون أنكم أنصار حكم العسكر المنتهي والموجود في بعض أجزاء الوطن” على حد قوله.

وزعم:” العسكر بطبعه ضد الانتخابات والديموقراطية التي هي دعوة فبراير” .

وتابع:” أخرجوا من الإطار الذي وضعوكم فيه لترى عقولكم ( إذا تركوا لكم) حقيقة الحياة وروعتها”، بحسب ادعائه.