المبعوث الفرنسي: باريس ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير؛ لمناقشة مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأكدت المنقوش، على دور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا إلى الوصول لأهداف هذا المؤتمر.

ومن جانبه أوضح المبعوث الفرنسي “بول سولير” أن فرنسا ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.