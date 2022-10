البكوش: مصر تريد التدخل في ليبيا ولا ترغب لحكومة الدبيبة أن تعزز قدراتها الدفاعية مع تركيا

ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعها بين تركيا وليبيا ليستا جديدتين بمعنى الكلمة، بل هما تطوير لاتفاق سابق، ففي عام 2020 كانت جزءًا من الاتفاقيات بين السراج وتركيا، وهي اتفاقية لتنفيذ مذكرات تفاهم سابقه وتعزيز القدرات الجوية الليبية التي تأثرت سلبيًا كثيرًا بحرب 2019، لكن المحصلة أن الاتفاقيتين تشكلان رادعًا استراتيجيًا لأي محاولة من خليفة حفتر بدعم خارجي للعودة للحرب الواسعة النطاق، وهي تخدم عملية السلام والتفاوض؛ لأنها تزيح من على الطاولة خيارات الحرب التي لطالما كان حفتر يلوح بها حسب زعمه.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الجانب اليوناني يعترض؛ لأنه يعتقد أن تركيا بهذا الاتفاق البحري أخذت منه قطعة من المتوسط هو كان قد رسمها داخل منطقته البحرية الاقتصادية التي يحتكرها.

واعتقد أن مصر مهتمة أكثر بما يحصل من اتفاقات أمنية، لأن ليبيا على حدودها، ومن حق مصر أن تهتم بأمنها لكن أمن مصر يجب ألا يتعدى حدوده وأن تتحكم مصر فيمن هو الشرعي وغير الشرعي في ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر تحتج على منظمات دولية وهي منظمات حقوقية دولية عندما تتحدث عن الوضعية المزرية عن حقوق الإنسان في مصر تقول إنه تدخل في شؤونها الداخلية، إذًا لماذا تتدخل مصر في شؤون ليبيا الداخلية؟ بحسب قوله.

وتابع مزاعمه بالقول : “على مصر إن كانت تعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية غير شرعية أن تطرد سفير حكومة الوحدة الوطنية في جامعة الدول العربية والقاهرة، وتسحب سفيرها في طرابلس وتعترف بحكومة باشاآغا، المصريون يريدون أن يتدخلوا في ليبيا ولا يريدون لحكومة أخرى غير راضين عنها أن تعزز دفاعاتها في وجه خطر محتمل ومعروف ومجرب يسمى حفتر، وخاصة أن مجلس الأمن وفريق خبرائه وثق التدخل المصري في ليبيا وجلب السلاح لحفتر ودعمه بالطائرات وتدخله في قصف درنة ومناطق في ليبيا”.

ورأى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لم يعد له القدرة العسكرية للقيام بأي شيء عسكريًا، خاصة قدرته على إغلاق النفط، معتقدًا أن ذلك سيسبب له مشاكل، خاصة في الظروف الراهنة، خاصة أن مصر ربما تحاول خلق مشكلة أخرى لحكومة الدبيبة، مستبعدًا نجاح ذلك الأمر.

كما اختتم بالقول: “نحن نعرف أن مصر تتعامل مع ليبيا بطريق الاستخبارات، ولذلك الملف الليبي في يد عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، أليس ذلك تدخلًا في الشؤون الليبية عندما يسافر رئيس مخابرات دولة لدولة جوار ويجتمع مع قادة مليشيا؟ أليس هذا تدخل؟ أعتقد على مصر أن تعيد ضبط سياساتها الخارجية، لأنها الآن تحت سامح شكري سياسة فاشلة ومنهارة ونرى التعبير عن ذلك أن مصر اضطرت لنقل قضية سد النهضة لمجلس الأمن، بعد أن فشلت الدولة المصرية في التأثير على إثيوبيا، أوضح أننا نحن لا نخاف من الجيش المصري المهتم بالكوسا والسلطة الذي لم يستطع أن ينهي حربه على الإرهاب شمال سيناء بالرغم من إسرائيل من جهة والبحر والسعودية من جهة أخرى”.

Shares

The post البكوش: مصر تريد التدخل في ليبيا ولا ترغب لحكومة الدبيبة أن تعزز قدراتها الدفاعية مع تركيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية