القبي: صورة الدبيبة مع الضاوي تعني زوال مشروع حفتر في المنطقة الغربية

نشر جلال القبي، الناشط الإعلامي في مليشيات بركان الغضب، صورة جمعت رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بآمر كتيبة “55 مشاة” معمر الضاوي.

وعلق القبي على الصورة في تغريدة عبر “تويتر”: “صورة لها ما بعدها وتعني زوال مشروع (المشير خليفة) حفتر بالمنطقة الغربية وفي العزيزية مكان اجتماع الحكومة” وفق ادعائه.

وأضاف الناشط الإعلامي في مليشيات بركان الغضب: “لا ننكر دور الرجال في صد العدوان على طرابلس بما فيهم معمر الضاوي، وتأسفت لانضمامهم لمشروع حفتر السياسي” بحسب قوله.

واستدرك: “لكن من مبدأ الصلح خير وتجنبا للفتنة وكضربة قاصمة لمخابرات مصر هكذا كان اللقاء اليوم” وفق زعمه.