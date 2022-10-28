المنقوش تبحث مع المبعوث الفرنسي المستجدات السياسية

قال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، الجمعة، إن «فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا، وصولا إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي».

جاء ذلك خلال لقاء سولير في العاصمة طرابلس مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، حيث بحثا «مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

بدورها، أكدت المنقوش أهمية دور فرنسا «الفعال» في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها إلى ليبيا بهدف الوصول إلى أهداف المؤتمر.

– المسار الدستوري والانتخابات في مشاورات عقيلة مع المبعوث الفرنسي

– سولير لـ«المنقوش»: فرنسا ستلعب دورا إيجابيا في استقرار ليبيا وصولا لحل سياسي

– أوردمان يبحث مع المنقوش جهود التحرك نحو إجراء الانتخابات

المنقوش تبحث مع القائم بالأعمال الأميركي الجهود نحو الانتخابات

وأمس الخميس، بحثت المنقوش مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، «أهمية تركيز كل الجهود على التحرك نحو إجراء انتخابات في الوقت المناسب»،

وقالت السفارة الأميركية في بيان، على حسابها بموقع «تويتر»، إن أوردمان شدد على ضرورة أن تحظى الانتخابات بالدعم في جميع أنحاء ليبيا، مع أهمية استعادة «سيادة البلاد بالكامل». فيما قالت وزارة الخارجية في بيان، إن الاجتماع ناقش آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وبحث الجانبان الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأميركية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس؛ لتقديم عدة خدمات منها تسهيل التأشيرات لليبيين بصفة عامة والطلبة بشكل خاص دون معوقات، فضلاً عن التعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ لتعزيز مزيد المصالح المشتركة في المجالات كافة.

وأكدت المنقوش «البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار». وأضاف البيان أن المسؤول الأميركي أكد «دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي».

لقاء المنقوش في طرابلس مع المبعوث الفرنسي، 28 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)