العرفي: باتيلي ناقش مع جميع الأطراف السياسية ضرورة تشكيل حكومة ثالثة موحدة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ناقش مع جميع الأطراف السياسية ضرورة تشكيل حكومة ثالثة موحدة تسير بليبيا إلى الانتخابات.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أكد أن النواب سيناقشون في جلسة الثلاثاء القادمة في مقر البرلمان ببنغازي، ملف المناصب السيادية والفصل فيها، بداية بهيئة مكافحة الفساد ومصرف ليبيا المركزي.

وأضاف العرفي: “سيتم خلال الجلسة أيضًا التصويت على قانوني الأمن الداخلي وجدول توحيد المرتبات”.

العرفي أشار إلى أن الجلسة ستتناول لقاء رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح و الدولة خالد المشري في الرباط.

