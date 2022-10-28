ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 October, 2022

حثّ المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على العمل من أجل استقرار الوضع في ليبيا وتحسين حياة الليبيين، وكذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون فيها.

وقال دوجاريك في تصريح صحفي أمس الخميس إن الوضع في مختلف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا مروع.

وأشار المتحدث إلى أن تقرير المنظمة الدولية للهجرة أظهر ارتفاعا في عدد الوفيات بين الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى أوروبا.