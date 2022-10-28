ليبيا
دوجاريك: الوضع في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا مروع
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
28 October, 2022
حثّ المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، على العمل من أجل استقرار الوضع في ليبيا وتحسين حياة الليبيين، وكذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون فيها.
وقال دوجاريك في تصريح صحفي أمس الخميس إن الوضع في مختلف مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا مروع.
وأشار المتحدث إلى أن تقرير المنظمة الدولية للهجرة أظهر ارتفاعا في عدد الوفيات بين الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى أوروبا.
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