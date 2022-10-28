5 دول غربية ومصر وتركيا تؤكد دعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد مبعوثو خمس دول غربية ومصر وتركيا لدى ليبيا، الجمعة، خلال اجتماعهم في لندن، دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لرعاية الانتخابات في ليبيا، على ما أعلن المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو.

وقال أورلاندو عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في ويلتون بارك، أكدت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر وتركيا على دعم جهود المبعوث الأممي باتيلي لرعاية الانتخابات في ليبيا»، وأضاف: «نشجع المؤسسات والجهات الفاعلة ذات الصلة بتكملة دون تأخير المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة، والعمل معا للتغلب على الانقسامات».

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والمبعوثون الخمسة يكونون مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا «P3+2+2» وهي تجمع لأكثر الدول انخراطا في الملف الليبي، واجتمعوا في لندن على مدى ثلاثة أيام ابتداء في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر. ويأتي الاجتماع بعد لقاء برلين الأخير، الذي عُقد يومي 8 و9 سبتمبر الماضي.

نتائج اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الأخيرة في برلين

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

كما دعا المشاركون جميع الأطراف في ليبيا إلى الانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة.