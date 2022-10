بي بي سي ترافل تغوص في أعماق العمارة التاريخية لمدينة غدامس

ليبيا- نشرت الكاتبة الصحفية الأسترالية “فيونا دنلوب” قصة خبرية منوعة بشأن ليبيا بقسم الرحلات الميدانية “ترافل” في شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية.

القصة التي تابعتها وترجمت الأبرز فيها صحيفة المرصد كتبت فيها “دنلوب”: “بعد ساعات طويلة من القيادة عبر الجبال التي لا نهاية لها وتجاوزها والعاصفة الرملية المتصاعدة وعدد من الجمال وحطام السيارات الصدأ وصلنا أخيرًا إلى مدينة غدامس”.

وأضاف “دنلوب” كاتبة: “في عمق الصحراء القاحلة بدت جدران مرتفعة ذات لون أبيض تغمر هذه المدينة المليئة بأشجار النخيل المعروف اسمها منذ ما لا يقل عن ألفي عام، في وقت طور بنيتها الحالية العرب المسلمون في القرن الـ7 ومن ثم توسعت بعد ذلك على مر القرون”.

وكتبت “دنلوب”: “تم تصميم هذه الواحة بشكل مثالي لمكافحة رياح الصحراء والمناخ القاسي في شمالها، فهي أحد مواقع التراث العالمي لـ(يونسكو) ومعروفة باسم لؤلؤة الصحراء وواحدة من أعظم التحف المعمارية الصحراوية ومثال رائع للتخطيط البيئي”.

وبينت “دنلوب” بالكتابة: “ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية بذورة صيفية تبلغ 55 وانخفاض شتوي إلى ما دون الصفر غرقت أنا ومرشدي منصور على الفور في متاهة الممرات المظلمة والأزقة المقوسة المسقفة بجذوع النخيل”.

ووفقًا لـ”دنلوب” تتدفق أعمدة ضوء الشمس عبر مناور عرضية، ما أدى لإضاءة وتهوية، فيما قال منصور: “يعكس عدد المناور أهمية الشارع بالمساعدة على التوجيه مع محافظتها على درجة الحرارة عند نحو 20 درجة مئوية، فالفكرة من وراء الممرات المنحنية هي منع هبوب هبوب عواصف رمال الصحراء”.

وتابع منصور بالقول: “الجدران الداخلية التي تتوهج باللون الأبيض عبر طبقة واقية من الجير كانت مصنوعة من الطوب الطيني المجفف بالشمس؛ إذ تم وضع هذا المزيج من الطين والرمل والقش فوق الأحجار التي عزلتها عن الرطوبة”. في وقت أبدت فيه خبيرة معمارية رأيها بالخصوص لكاتبة القصة.

ووفقًا لـ”سوزانا هاغان” للخبيرة في الهندسة المعمارية الخضراء الأستاذة الفخرية بجامعة وستمنستر في بريطانيا تمثل هذه الجدران تقنية بنيان بارعة للغاية، فالسر فيها يكمن كونها سميكة من الأرض أو الحجر، ما يؤخر اختراق حرارة الشمس إلى داخل المباني في النهار ولفظها إلى السماء الباردة ليلًا.

وبينت “هاغان” بالقول: “وبحلول الصباح بردت الجدران بدرجة كافية لبدء دورة الحماية من الحر مرة أخرى، فالاستخدام الماهر لمواد البناء المتاحة يحقق أقصى درجات الراحة وبأدنى حد ممكن وفي الصحراء هذا يعني البرودة من دون تكييف والدفء بلا تدفئة”.

وبالعودة إلى “دنلوب” التي كتبت: “باستمرار مررنا بأبواب جذوع نخيل بسيطة وبعضها مرصع بالنحاس فضلًا عن أقواس منخفضة وتجويفات منحنية ومقاعد مدمجة تعتبر مثالية للاستلقاء، وعادة ما تشير إلى مسجد قريب؛ إذ يوجد 21 منها على الرغم من أن القليل منها ما زال قيد الاستخدام وفي أيام الجمع فقط”.

وتابعت “دنلوب” كاتبة: “وفي بعض الأحيان كانت الأقواس محفورة أو مزينة أو كلا الأمرين برسومات دقيقة مثل يد ونجمة هندسية معقدة، ما يزيد من الغموض والجاذبية وبوصولنا لمركز المدينة وجدنا أنفسنا بمربعين مقنطرين يحيطان بأشجار التوت العملاقة”.

وكتبت “دنلوب”: “وقال منصور إن هذا هو المكان الذي كانت تنتشر فيه أسواق العبيد في يوم من الأيام، ففي الواقع كانت هذه التجارة المستمرة لقرون من لبيع الرجال والنساء والأطفال من جنوب الصحراء الكبرى محفزة بشكل مخجل لذروة الاقتصاد في المدينة وانهارت هذه الممارسة في القرن الـ19”.

وبينت “دنلوب” عبر الكتابة: “ولكن قبل وقت طويل من زوالها ازدهر مفترق الطرق هذا بشكل مذهل كمحور للتجار المتجولين الذين يتبادلون البضائع الغريبة مثل ريش النعام والذهب والعاج والنحاس والقصدير والأسلحة والخيول، فغدامس تقع في موقع إستراتيجي حيث التقاء تونس والجزائر وليبيا اليوم”.

وكتبت “دنلوب”: “ومن هنا كانت الجمال بأحمالها تتدفق غربًا للمدن الواقعة هناك أو شمالًا حيث موانئ البحر الأبيض المتوسط فأصبحت المدينة نقطة التقاء رئيسية للحضارات وكان سكانها الغدامسة من البربر المعروفين محليًا بالأمازيغ، يحظون بالتبجيل”.

ووفقًا لما كتبته “دنلوب” ازدهرت المدينة حتى إلغاء العبودية ومن ثم ورضخت اسميًا للحكم العثماني ولفترات من الاحتلالين الإيطالي والفرنسي في أوائل القرن الـ20، فيما قاد نقص المياه وغياب خدمات الصرف الصحي في الثمانينيات لقيام العقيد الراحل القذافي ببناء بلدة جديدة مجاورة.

وبينت “دنلوب” بالكتابة: “واليوم لا يوجد سكان دائمون بغدامس القديمة رغم تفوقها البيئي مقارنة بالمباني السكنية الخرسانية في المدينة الجديدة خلال الصيف الجاذب لأعداد كبيرة من سكانها الأمازيغ ومن جنوب الصحراء العائدين لدخول مساجدها وغرف الشاي وللاستمتاع بجمالها الرائع”.

ووفقًا لما كتبته “دنلوب” يأتي العديد من هؤلاء لرعاية الحدائق الأسرية البالغ عددها 121 المروية بواسطة نظام معقد من القنوات من الآبار الارتوازية ومن نبع عين الفرس تحت الأرض، والأصل الأسطوري للواحة، مبينة احتماءها في ظلال أشجار النخيل والفاكهة مع الإعجاب بالجدران الخارجية للمدينة.

وكتبت “دنلوب”: “كان لون الطوب الطيني الطبيعي محاطًا بالأبيض وتعلوه فتحات مثلثة ونهايات متقنة وكلاهما نموذجي للعمارة الصحراوية عبر المغرب العربي، وأخبرني منصور ضاحكًا أن النهايات المدببة تهدف إلى منع الجن والأرواح الشريرة من الهبوط على أسطح المنازل”.

وواصلت “دنلوب” كاتبة: “وبالعودة إلى المتاهة الرائعة دخلنا أحد المنازل الخاصة القليلة المفتوحة للجمهور ومن الطابق الأرضي ارتفعت السلالم إلى غرفة المعيشة ومقارنة بالبساطة البيضاء للشوارع أدناه كان هناك انفجار للألوان والملمس والديكور المثير للإعجاب”.

ووصفت “دنلوب” الأمر عبر الكتابة: “يوجد لوحات جدارية هندسية باللون القرمزي اللامع ووسائد وسجاد مزخرف بشكل فاخر وخزائن ومنافذ تحتوي على تذكارات أسرية مغبرة وعشرات من الأواني النحاسية المعلقة على الحائط والمرايا وكلاهما مصمم لكسر الضوء المتاح”.

وبينت “دنلوب” أن أشعة الشمس تضاعفت بفتح منصور بابًا سحريًا في السقف في وقت يوجد فيه مطبخ بدائي وفناء مظلل، فيما أدت مجموعة أخيرة من الدرجات لشرفة كبيرة على السطح مؤدية لبانوراما مذهلة من الحواجز المنخفضة والنهائية وخطوات وممرات رابطة لكل منزل بجاره إلى الأبد عبر مدينة مضيئة.

وبحسب منصور، استخدمت النساء هذا العالم المرتفع لاستخدامه في التنقل وفقًا للعادات الإسلامية المحلية، فهن يقضين أيامهن في الطهي والخياطة والتواصل الاجتماعي، في وقت يشاركن فيه الرجال بجمال وذكاء وتعقيد هذه المدينة المهجورة الرائعة والمفقودة في أعماق الصحراء.

ترجمة المرصد – خاص

