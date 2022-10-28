وفد عسكري تابع للدبيبة يزور باريس لإحياء العلاقات وتسوية العقود القديمة

الوطن / رصد

كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي عن زيارة وفد عسكري تابع لرئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة الى العاصمة الفرنسية باريس بين 14 و20 أكتوبر، برئاسة مختار النقاصة بصفته رئيس قسم المشتريات بوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة وليس عضوا في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضح الموقع الاستخبارتي الفرنسي أن الوفد المكون من ممثلين عن القوات الجوية والبحرية، عقد سلسلة من الاجتماعات في المكتب العسكري للسفارة الليبية في فرنسا، بهدف إحياء العلاقات ومحاولة تسوية العقود القديمة بين القوات المسلحة الليبية والشركات الفرنسية، بما في ذلك برنامج تدريبي للقوات الليبية تم تعليقه سابقا.

وأشار الموقع إلى أن السفارة الليبية استقبلت في مارس الماضي ملحقا جديدا وهو رئيس أركان وزارة الدفاع السابق “جبريل شتيوي”، وأوضح أنه من المحتمل أن يغادر السفير “حامد الحضيري” السفارة نهاية العام الجاري.