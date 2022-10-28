البعثة الأممية: مستعدون لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر

حذرت البعثة الأممية في ليبيا من انتشار الأسلحة، مبدية استعدادها لدعم السلطات الليبية في السيطرة على هذه الأسلحة.

وقالت البعثة في بيان اليوم الجمعة: “تحتفي الأمم المتحدة هذا الأسبوع بـأسبوع نزع السلاح، على مدى السنوات الـ77 الماضية، عملت الأمم المتحدة على خلق عالم أفضل لجميع الشعوب”.

وأضافت: “في ليبيا، يتعرض السلام والاستقرار للخطر نظراً لانتشار الأسلحة والتي غالباً ما تكون في أيدي مجموعات مسلحة غير نظامية وخارج سيطرة الدولة، مما يلعب دوراً محورياً في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية”.

وتابع البيان: “تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية والأمنية الفاعلة”، مشددا على أن توافر الإرادة السياسية أمر مهم لتحقيق هذه الغاية.