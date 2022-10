أفريكان بيزنس: ليبيا لديها إمكانات قوية لتطوير تجمعات صناعية جديدة بعدة قطاعات

ليبيا – تحدث تقرير إخباري نشره موقع أخبار “أفريكان بيزنس” الدولي عن إطلاق عملية تشاور ليبية حول إستراتيجية للتنويع الاقتصادي يدعمها الاتحاد الأوروبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذه الإستراتيجية هادفة لتنويع مصادر اقتصاد يحركه النفط وتعزيز تنمية القطاع الخاص، متطرقًا لمؤتمر رفيع المستوى احتضنته تونس في الـ21 من أكتوبر الجاري بمشاركة صناع سياسات وخبراء وكبار رجال الأعمال من هذا القطاع المتطور في ليبيا.

ووفقًا للتقرير، أطلق المؤتمرون هذه العملية الواسعة لتطوير هذه الإستراتيجية بحلول منتصف العام 2024، ناقلًا عن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج تأكيده أن الهدف هو زيادة الدخل القومي وإيجاد سياق إستراتيجي للنهوض بالخدمات والإنتاج وتقليل الاعتماد النفطي وتسخير إمكانات أخرى.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي داعم لهذه المساعي من خلال مشروع “إي- نابل” من خلال التركيز القوي على دعم القطاع الخاص في ليبيا، فيما قالت مديرة برنامج تنمية هذا القطاع بالاتحاد “فرانشيسكا كوتشيا”: “نعمل مع المؤسسات الليبية على خلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال والاستثمار”.

وتابعت “كوتشيا” بالقول: “ساعون لتبسيط الإجراءات الإدارية مثل تسجيل الأعمال أو إدارة الضرائب ورقمنتها ويدعم الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر القطاع الخاص الليبي ورجال الأعمال الشباب والشركات الناشئة لتحقيق خطط أعمالهم ومساعدتهم على أن يصبحوا أكثر قدرة على المنافسة في السوق”.

وبين التقرير أن مشروع “إي- نابل” يجمع خبراء ليبيين ودوليين معنيين بسياسات التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص وسلاسل القيمة وبيئات الأعمال والاستثمار، ويقدم أفضل الممارسات في البلدان مع دعمه لعمل اللجنة الوطنية لأصحاب المصلحة الرئيسيين.

وأضاف التقرير: إن المتوقع قيام هذه اللجنة بوضع خطة عمل وطنية لجميع المؤسسات والقطاعات المعنية. ناقلًا عن “جوليان شميت” مدير البرامج الليبية في مؤسسة خبراء فرنسا قوله: “الاتحاد الأوروبي شريك داعم لبناء اقتصاد ليبي سليم؛ لأن التنويع الاقتصادي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة”.

وتابع “شميت” قائلًا: “ندعم ليبيا لتقليل اعتمادها على مصدر دخل واحد والانتقال إلى تعزيز القاعدة الاقتصادية الصناعية والزراعية”. فيما بين خبراء امتلاك البلاد إمكانات قوية لتطوير تجمعات صناعية جديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة والنقل وصيد الأسماك والسياحة لنمو اقتصاد قوي ومستدام.

ترجمة المرصد – خاص

