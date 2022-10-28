المنقوش تناقش المستجدات السياسية مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي

الوطن|رصد

التقت وزيرة الخارجية والتعاون في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير؛ لمناقشة مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

وأكدت المنقوش على دور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا إلى الوصول لأهداف هذا المؤتمر.

ومن جهته أوضح المبعوث الفرنسي أن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا، وصولًا إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.