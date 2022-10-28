اليعقوبي: على القوى الداعمة للانتخابات أن تضغط لتطبيق اتفاق وقف النار

دعت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي إلى تطبيق كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت اليعقوبي في تغريدة عبر “تويتر”: “آن الأوان لتنفيذ بنود الاتفاق، والأولوية للنقطة رقم 2 في المبادئ العامة، وأيضا النقطة رقم 2 في بنود الاتفاق، والحمد لله الناظوري والحداد أصبحا صديقين، وتزداد رقعة التوافق الوطني في الاتساع فلا يوجد ما يمنع ذلك”.

وأضافت: “على جميع القوى الداعمة للانتخابات من شخصيات عامة وسياسية واجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني الدعم والضغط لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ففي طياته المعنى الحقيقي للقوى القاهرة التي لم يتحدث عنها السايح آن ذاك”.

يذكر أن البند الثاني من المبادئ العامة في الاتفاق ينص على: “الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية”، وينص البند الثاني من الاتفاق على: “إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذه الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلائها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة”.