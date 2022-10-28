إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الجمعة، ارتفاع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا بنسبة 75.8 % منذ مطلع العام الحالي، معتبرة أن «استمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي في ليبيا عاملا حاسما في نمو الظاهرة».

وأفادت الوزارة في بيان، نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أن 79647 مهاجر غير نظامي وصلوا إلى السواحل الايطالية في 2044 عملية إنزال منذ بداية السنة بزيادة قدرها 50.78%ـ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وأرجع البيان هذا «الارتفاع إلى حد كبير إلى زيادة عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا، وهي بلدان المغادرة الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين».

زيادة عدد الوافدين من ليبيا وتونس وتركيا

ولفتت السلطات الإيطالية إلى «ارتفاع التدفقات من تونس بنسبة 25.9% إلى 26 أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت أعدا المهاجرين القادمين من تركيا منذ بداية العام زيادة بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها.

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وأكدت الداخلية الإيطالية«ضرورة إطلاق مبادرات على المستوى الأوروبي وبلدان المنشأ وعبور المهاجرين من أجل إدارة مشتركة لظاهرة الهجرة من شأنها تسمح بالتحكم في التدفقات من خلال تعزيز قنوات الدخول القانونية».

ويوم الثلاثاء الماضي، عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن عزم حكومتها«وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية» لمهاجرين من أفريقيا نحو ايطاليا، وقالت: «هذه الحكومة تريد وقف عمليات الانطلاق غير الشرعية (من أفريقيا) وكسر تهريب البشر» في المتوسط.