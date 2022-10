تقرير إخباري: مسؤولة أممية رفيعة تقف قريبًا على واقع حقوق المرأة في ليبيا

ليبيا – أكد تقرير إخباري تلبية المقررة الأممية للعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم دعوة حكومية لبدء زيارة قطرية إلى ليبيا في ديسمبر المقبل.

التقرير الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن فترة الزيارة ستمتد بين الـ11 والـ20 من ديسمبر المقبل، في وقت يتم فيه الإعداد لها وإجرائها بروح من التعاون والحوار مع الدولة المعنية.

وتابع التقرير: إن الهدف من هذه الزيارة القطرية هو اكتساب المقررة فهمًا مباشرًا للقضايا المتعلقة بولايتها، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمنع العنف ضد النساء والفتيات ومكافحته والقضاء عليه وتوفير سبل الانصاف للضحايا منهن، مع تقديم تقرير لاحق بتوصياتها واستنتاجاتها لمجلس حقوق الإنسان الأممي.

وأضاف التقرير: إن هذه التوصيات والاستنتاجات بشأن الدولة المعنية هي أداة مفيدة لتوجيه الدول عند اعتماد تدابير لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه وخارطة طريق لأصحاب المصلحة الآخرين العاملين على قضايا القائم منه على النوع الاجتماعي، مثل المجتمع المدني والمنظمات النسائية والوكالات الأممية.

ووفقًا للتقرير، ستكون الزيارة للعاصمة طرابلس فضلًا عن جولات ميدانية لكل المناطق الحضرية والريفية في المدن للفهم المباشر للقضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات الممارس من قبل شرائح مختلفة من السكان، فضلًا عن وسائل أخرى لجمع معلومات من جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

وبين التقرير أن هذه الوسائل تتمثل في عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وسلطات أخرى ذات صلة وممثلين من منظمات المجتمع المدني والنسائية والمجتمع والقادة الدينيين عند الاقتضاء ومجموعات من النساء والفتيات ووكالات أممية معنية وللتنمية الدولية وجهات مانحة عاملة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

وأوضح التقرير أن نهاية الزيارة في الـ20 من ديسمبر المقبل تمثل موعدًا لإطلاع السالم المسؤولين الحكوميين المعنيين على النتائج الأولية التي توصلت إليها وعقد مؤتمر صحفي لمشاركتها مع الجمهور الأوسع، في وقت تم فيه توجيه دعوة استباقية بشأن الزيارة.

وبحسب التقرير، تدعو السالم جميع الأفراد والمنظمات المهتمة بما فيها المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة والأكاديميون، لتقديم مساهمات بشأن القضايا المتعلقة بالعنف ضد جميع النساء والفتيات على أسس متداخلة ومعلومات عن مجموعات المعرضات منهن بشكل خاص لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتطرق التقرير للسياسات والتشريعات المعمول بها أو التي يجري النظر فيها بهدف منع ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، في وقت ترى فيه السالم ضرورة تلقي معلومات بشأن الأطر القانونية والمؤسسية والسياساتية المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات بما في ذلك المنزلي.

وتسعى السالم لمعلومات عن مدى الالتزام بأطر حقوق الإنسان الدولية والإقليمية لحقوق المرأة والقضاء على العنف ضدها وبما يتوافق مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان والأطر القانونية الثقافية والدينية والتقليدية لتعزيز حقوقها وحمايتها من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وامتدت مساحة المعلومات المطلوبة لتشمل الجهود المبذولة لمنع قتل الإناث أو ذلك المرتبط بنوع الجنس، لا سيما فيما يتعلق بتدابير الحماية وجمع البيانات واستراتيجيات الوقاية بما في ذلك ما يتم عبر أفراد الأسرة والعنف ضد النساء من مختلف الميول الجنسية والهوية وأماكن احتجازهن.

ووفقًا للتقرير تشمل المعلومات المطلوبة مظاهر العنف بما في ذلك على الإنترنت ضد الناشطات ولا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والسياسيات، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات الليبيات ومن لا جنسية لهن واللاجئات وطالبات اللجوء وغيرهن من النساء والفتيات المهاجرات غير الشرعيات.

وبين التقرير أن المطلوب معرفته يشمل الاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات الليبيات والأجنبيات وحصول الضحايا على الخدمات الأساسية والتعامل وفقًا للجنس والتحيز في الإجراءات القضائية، بما في ذلك العنف الجنسي وقضايا حضانة الأطفال والتدابير المتخذة لدعم ضحايا العنف من النزاع.

وأضاف التقرير: إن المعلومات المطلوبة تشمل تأثير النزاع على النساء والفتيات بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات والتهجير القسري وتأثير عمليات القتل والاختفاء القسري على النساء اللائي يصبحن ربات أسر.

وتابع التقرير: إن مساحة ما مطلوب من معلومات امتدت لتشمل مدى تمتع المرأة بصحتها وحقوقها الجنسية والإنجابية وإمكانية الحصول على رالعاية الصحية في هذا المجال وتنسيق الخدمات الأساسية للضحايا أو المعرضات لخطر العنف، بما في ذلك ملاجئ ومراكز الخدمة الشاملة وأوامر الحماية والخدمات المتكاملة الأخرى.

