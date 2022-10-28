مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الوطن|رصد

صوت مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة اليوم بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية أكتوبر 2023.

هذا وكانت البعثة الأممية قد أكدت في وقت سابق اليوم أن السلام والاستقرار في البلاد معرضان للخطر بسبب انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات وصفتها بأنها “غير نظامية وخارج سيطرة الدولة“.

كما حذرت البعثة الأممية أيضًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من أن هذا الانتشار يلعب دورًا محوريًا في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية.