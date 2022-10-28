المبعوث الإيطالي: اجتماع لندن أكد دعم جهود باتيلي لإجراء الانتخابات الليبية

عقد سفراء وممثلون عن دول أمريكا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا ومصر وتركيا اجتماعا بشأن ليبيا اليوم الجمعة في مقر مؤسسة ويلتون بارك بالعاصمة البريطانية لندن.

وعقب انتهاء الاجتماع كشف المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو في تغريدة عبر “تويتر” أن المجتمعين أكدوا على دعم جهود المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي للوصول للانتخابات الليبية.

وأوضح أورلاندو أن اجتماع لندن انتهى بتشجيع المؤسسات الليبية ذات الصلة على استكمال المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة للانتخابات دون تأخير، والعمل معا للتغلب على الانقسامات.