التربية والتعليم تعلن موعد نتائج الدور الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي

حددت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يوم الأربعاء المقبل موعدا لإعلان نتائج الدور الثاني لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالداخل، وشهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالخارج.

ومن المقرر أيضا، الإعلان عن العشرة الأوائل في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي على مستوى البلاد، وعرض أوائل شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علـى مـستوى 13 دائرة في منظومة مكاتب الامتحانات بالبلديات، وفق بيان صادر عن الوزارة.

تائج امتحانات الدور الأول

وسبق أن أعلنت الوزارة نتائج الدور الأول، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدور الأول 79.74%، فمن إجمالي 834 متقدما للاختبار نجح 665 طالبا وطالبة فيما يدخل 169 طالبا وطالبة الدور الثاني.

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بينما نجح 540 طالبا وطالبة في امتحانات الشهادة الثانوية بالقسم العلمي وذلك من إجمالي 721 طالبا وطالبة تقدموا للاختبار، بنسبة 74.90%، فيما رسب 67 طالبا وطالبة، ويدخل 114 طالبا وطالبة الدور الثاني. وبالنسبة للقسم الأدبي فقد نجح 46 طالبا وطالبة بنسبة 85.19% من إجمالي 54 طالبا وطالبة تقدموا للاختبار، فيما رسب طالبان، ويدخل الدور الثاني ستة طلاب.