5 دول غربية ومصر وتركيا تؤكد دعمها جهود “باثيلي” لإجراء الانتخابات في ليبيا  

العنوان-لندن

أكد مبعوثو خمس دول غربية ومصر وتركيا لدى ليبيا، اليوم الجمعة، خلال اجتماعهم في لندن، دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باثيلي، لرعاية الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك وفق تغريدة للمبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، حيث قال: “في ويلتون بارك، أكدت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر وتركيا على دعم جهود المبعوث الأممي باتيلي لرعاية الانتخابات في ليبيا”.

وأضاف أورلاندو: “نشجع المؤسسات والجهات الفاعلة ذات الصلة بتكملة دون تأخير المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة، والعمل معا للتغلب على الانقسامات”.

وكان قد عقد المبعوثين الذين يكونون مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا “P3+2+2” اجتماعا في لندن على مدار ثلاثة أيام ابتداء في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، ويأتي ذلك عقب لقاء برلين الأخير، الذي عُقد يومي 8 و9 سبتمبر الماضي.

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت.

وأعرب المشاركون كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

ودعا المشاركون الأطراف في ليبيا إلى الانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة.