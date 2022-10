الإيقاع بتشكيل عصابي سوداني الجنسية يمارس جرائم تزوير جوازات السفر

ليبيا- أوقع أعضاء قوة دعم مديريات الأمن في المناطق بتشكيل عصابي من حملة الجنسية السودانية يمتهن تزوير جوازات السفر والمستندات الخاصة بالوافدين.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أكد القبض على العنصرين المشكلين لهذه العصابة الممارسة لنشاطها في صفوف السودانيين، مؤكدًا اعترافهما بما نسب إليهما من جرائم تزوير جوازات السفر مقابل مبلغ مالي.

وأضاف البيان: إن عمليات التزوير بالتعاون مع موظف بالسفارة السودانية مشيرا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة.

