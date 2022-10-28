وهيبة: اللجنة الدولية للمفقودين أكدت للمجلس الرئاسي قرب عودتها إلى ليبيا

الوطن|رصد

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة إن اللجنة الدولية للأشخاص المفقودين ومقرها لاهاي، أكدت للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي قرب عودتها للعمل من ليبيا لمساعدة المؤسسات المحلية في جهود التعرف على المفقودين.

وأضافت وهيبة في تصريحات صحفية، أن المجلس الرئاسي جدد التأكيد على ضرورة إشراك ذوي المفقودين في مسار المصالحة وضمان حقوقهم في الحصول على المعلومات عن جهود التعرف عن المفقودين بشكل دائم، واللجنة الدولية للأشخاص المفقودين ستتعاون مع ليبيا بتدريب فنيين وخبراء تطوير منظومة بيانات متطورة، وبناء خبرات فنية، لضمان أن يقود جهود البحث عن المفقودين كفاءات وخبرات محلية.

وأكدت وهيبة أن المجلس الرئاسي يعمل على ضمان التكاملية والتعاون بين المؤسسات المحلية العاملة في ملف التعرف على المفقودين، لضمان إنجاز تقدم ونجاح في هذا الملف وإبعاده عن الانقسامات.