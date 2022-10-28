32 ألف لتر من البنزين تصل إلى محطات الوقود بمدينة سرت

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، إرسالها أكثر من 30 ألف لتر من البنزين إلى سرت.

الشركة أفادت في بيان نُشر عبر منصتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنّها قامت بإرسال 32 ألف لتر بنزين، و 20 ألف لتر ديزل إلى محطات توزيع القوود الاابعة للشركات بمدينة سرت، موضحةً بأن هذه الكمية ستوزع على 13 محطة، وذلك عبر شركة ليبيا ، وشركة الشرارة، وشركة الراحلة وشركة الطرق السريعة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة البريقة إرسالها 930 ألف لتر من البنزين، و 159 ألف لتر من الديزل إلى المنطقة الجنوبية، موضحةً أن هذه الكمية سيتم توزيعها عبر 27 محطة توزيع على مختلف المناطق الجنوب، مثل سبها وأوباري والقطرون ووداي عُتبة وتراغن وغيرها من المناطق