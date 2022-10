يورشيا رفيو: القيادة العامة للقوات المسلحة استطاعت أن تحتكر السلاح في المنطقة الشرقية

ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على واقع الأزمة السياسية في ليبيا وانعكاستها على الواقع العام في البلاد ودور المبعوث الأممي عبد الله باتلي المرتقب لمعالجتها.



التقرير الذي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية وتابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد، أكد أن تغول الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية دفع باتيلي إلى الدخول على خط الأزمة الأمني والعسكري المتمثل بلجنة الـ10 العسكرية المشتركة وجهودها لترسيخ وقف إطلاق النار ونزع السلاح طرد المرتزقة.

ووفقًا للتقرير، يريد باتيلي دفعة دولية للحل في ليبيا وعدم الاكتفاء بإجراء حوار بين أطراف عسكرية لا يتطرق لأهم نقطة أساسية وهي نزع السلاح الميليشياوي في الغرب، في وقت يستمر فيه إصرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على تبني نموذج الحوار مع المسلحين وعدم الاستيلاء على أسلحتهم بالقوة.

وتحدث التقرير عن السياق الناجح في المنطقة الشرقية المتمثل في احتكار القيادة العامة للقوات المسلحة للسلاح، متطرقًا لبقاء مسألة عدم الاتفاق على القليل المتبقي من مواد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية من دون حسم من قبل مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وشدد التقرير على وجوب تحقق اتفاق كامل خلال المرحلة الأولية السابقة لبناء الدولة غير الممكن حاليًا لتضارب سلطات ومؤسسات موازية وصراع سياسي وآخر مرتبط بالاختصاصات، في وقت تشتد فيه أزمة اقتصادية دولية وركود عام وتحالفات كبرى وحرب روسية بأوكرانيا تلقي بظلالها على إمدادات الطاقة.

وتناول التقرير مسألة عدم قدرة المؤسسات المنقسمة على الاستمرار في التعامل مع كافة هذه التحديات وأبرزها أزمات الغذاء والكساد والإفلاس، فالموارد مستنزفة والأضرار والديون قادمة في كافة القطاعات الحيوية، فيما يبدو فيه أن المهم توحيد المصرف المركزي.

ونبه التقرير لأهمية تفعيل الرقابة القانونية على المصارف التجارية وتوسيع عدد فروعها وتوفير تدفق نقدي من دون قيود وتسهيل الاستثمارات ومنح التراخيص اللازمة من قبل المصرف المركزي لشركات الصرافة والعمل على ضمان حسن أدائها وفتح آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين عبر القنوات الرسمية.

