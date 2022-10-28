عضوة بالبرلمان الايطالي تطالب حكومة بلادها بتقديم إحاطة للعلاقة مع السلطات الليبية

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طالبت عضو الحزب الديمقراطي بالبرلمان الايطالي “ليا كوارتابيللي” حكومة بلادها بتقديم إحاطة أمام مجلس النواب حول الكيفية التي تنوي بها مواصلة العلاقة مع السلطات الليبية، داعية إلى عدم التجديد الضمني لمذكرة التفاهم الإيطالية الليبية بشأن مكافحة الهجرة المبرمة عام 2017، وفق ما نشرته وكالة آكي.

وأوضحت “كوارتابيللي” أن إدارة الهجرة يجب أن تتم بطريقة قانونية وآمنة وأن الحوار والاتفاقيات مع بلدان المنشأ والعبور أمر أساسي لتحقيق هذا الهدف” لافتة إلى أنه من دون إجراء من جانب الحكومة الإيطالية، سيتم تجديد المذكرة ضمنيًا لمدة ثلاث سنوات أخرى في 2 نوفمبر المقبل، في حين لم يتم تنفيذها واقعيا في بعض الأجزاء الأساسية.

وقالت عضو مجلس البرلمان الإيطالي إن إخفاق السلطات الليبية في تلبية الطلبات الإيطالية للتعديل يثير أكثر من شكوك حول التنفيذ الفعلي للاتفاقية المبرمة لهذا السبب، نطلب أن تقدم الحكومة توضيحاً للكيفية التي تنوي بها مواصلة العلاقات الضرورية مع السلطات الليبية.