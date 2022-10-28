تعليم الدبيبة تحدد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الثانوية

حددت وزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية الثاني من نوفمبر المقبل, موعدا لإعلان نتائج الدور الثاني لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة، إنها ستعلن نتائج الدور الثاني لإتمام مرحلة التعليم الأساسي بالداخل, ونتائج الدور الثاني لإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالخارج, مضيفة أنها ستعلن أيضا العشرة الأوائل في شهادة إتمام التعليم الثانوي على مستوى البلاد.

هذا وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها ستكشف عن الأوائل في مرحلة التعليم الأساسي على مستوى ثلاث عشرة دائرة في منظومة مكاتب الامتحانات بالبلديات، وفق البيان.