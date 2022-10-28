الغزالي يناقش آليات جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في السوق الليبي

أخبار ليبيا 24

ناقش القائم بالأعمال الأمريكي، ليزلي أوردمان، رفقة رئيسة الغرفة التجارية الأمريكية الليبية، ديبي هرست، ونائب رئيس الغرفة التجارية الليبية الأمريكية، أحمد الغزالي، آليات جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في السوق الليبي.

من جهته صرّح رئيس الغرفة التجارية الليبية الأمريكية أحمد الغزالي لأخبار ليبيا 24، أن الاجتماع تضمن مناقشة مشاريع للشركات الأمريكية المتواجدة في ليبيا، وسبل جذب الشركات الأمريكية الأخرى للدخول في السوق الليبي الواعد.

وأوضح الغرالي، أن «الاجتماع كان مثمرًا، كما أن حكومة الوحدة أبدت رغبتها في التعاون مع الجانب الأمريكي؛ لتذليل العقبات أمام الشركات الأمريكية العاملة في ليبيا وتلبية متطلباتها خاصةً في ظل الظروف الحالية”

كما شارك في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس، عدد من ممثلي الشركات الأمريكية في ليبيا.