بدعم أممي.. اتفاق جديد لتصنيف الميليشيات بليبيا

اتفق أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) على إنشاء لجنة فرعية منبثقة عنهم، تعمل على تصنيف الميليشيات، وترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، وتدير الأسلحة والذخائر في البلاد.

ومع ترحيب محللين سياسيين ليبيين بهذه الخطوة، إلا أنهم وضعوا في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية” شروطا لنجاحها، فيما يخص كيفية تطبيق تصنيف الميليشيات، ودور مجلس الأمن الدولي.

وعقدت اللجنة اجتماعها، الخميس، في مدينة سرت على الساحل الليبي، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بعد انقطاع للاجتماعات دام 3 أشهر.

نتائج اجتماع سرت

ونشر باتيلي بيانا بشأن ما توصل له المجتمعون في اللجنة العسكرية المشتركة، جاء فيه:

ما هي اللجنة العسكرية المشتركة؟

ضربة للعصابات

ووصف المحلل السياسي الليبي، إبراهيم الفيتوري، قرار تشكيل اللجنة الفرعية بأنه “قد يكون أهم ما خرج عن الاجتماع”، مشترطا لنجاحها وضع آلية لعملها.

كما تساءل عن الخطوة المقبلة التي ستتخذها اللجنة بعد تصنيف الميليشيات، مقترحا أن “يرتبط عمل اللجنة بالبعثة الأممية، وتسليمها القوائم في النهاية لإحالتها لمجلس الأمن الدولي؛ كي يلاحق قادة التشكيلات المسلحة غير المشروعة؛ فتكون ضربة للعصابات التي تعبث بأمن ليبيا”.

وباعتبار أن لجنة (5+5) هي “النواة الأولى لتوحيد المؤسسة العسكرية”، طالب المحلل الليبي بأن “تعقد اجتماعات دورية تساعدها في تنفيذ مهامها، بعيدا عن الخلافات السياسية، وحفاظا على النجاحات التي حققتها حتى اللحظة”.

وعن تعطل اجتماعات اللجنة الشهور الثلاثة الماضية، قال المحلل العسكري الليبي، شريف عريقيب: