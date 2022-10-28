المنقوش إلى الجزائر للمشاركة في أشغال القمة العربية

استقبل وزير الشؤون الخارجية بالجزائر رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، التي ستشارك في أشغال القمة العربية بالجزائر.

هذا وتنطلق السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وسيتم في مستهل أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب تسلم الرئاسة الدورية للقمة العربية، حيث يتسلم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، رئاسة الدورة الـ 31 للقمة العربية، من وزير الشؤون الخارجية التونسية والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الذي ترأست بلاده القمة العربية في دورتها الـ30.

وسيتم خلال جلسات الاجتماع، في يومه الأول، اعتماد مشروع جدول أعمال القمة، والنظر في مشاريع القرارات، فيما يتم عقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني، الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.