الكهرباء: أعمال صيانة محطة الزاوية ستزود الشبكة بـ “420” ميجاوات

العنوان-طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء أن أعمال الصيانة الدورية لمدخل مياه البحر للوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة، ستزود الشبكة بـ “420” ميجاوات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الخميس، أن الصيانة تشمل تنظيف مكثفات التبريد وصيانة منظومة الهيدروليك بالمبرد الحرارى للوحدتين اللتان ستكونان علي الشبكة الكهربائية خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الشركة إلى أن الصيانة في محطة الزاوية ستعود على الشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من كافة أعمال العمرة الجسيمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 420 ميجاوات، لافتة إلى أنها ستساهم في رفع القدرات الإنتاجية واستقرار الشبكة العامة استعدادا للذروة الشتوية.