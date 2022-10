كاثمريني: أنقرة تستخدم الدبيبة وحكومته أداة لتصعيد التوترات جنوب جزيرة كريت

ليبيا – تابع تقرير تحليلي نشرته صحيفة “كاثمريني” اليونانية الناطقة بالإنجليزية مخاوف اليونان من احتمال تصعيد تركيا للتوترات بشرق البحر الأبيض المتوسط.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نبه لمسألة استخدام أنقرة لحكومة تصريف الأعمال أداة لتنفيذ هذا التصعيد، مشيرًا لدراسة أثينا التي لم تعين بعد سفيرًا لها في العاصمة طرابلس السيناريو غير المؤاتي المتمثل بمضي رئيس هذه الحكومة عبد الحميد الدبيبة في خطوات تالية في الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن الخطوات تتمثل بتعديل الحدود الخارجية للجرف القاري الليبي، فيما تمثل الاتفاقية غير القانونية المبرمة بين الدبيبة والأتراك انتهاكًا للحقوق اليونانية، مبينًا أن مثل هذا الأمر من الممكن أن يقترن بإطلاق موازٍ للاستكشاف من قبل مؤسسة البترول التركية، ما يعني تصعيدًا مكثفًا في جنوب جزيرة كريت.

