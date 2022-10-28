الغويل يدعو جميع الفرقاء إلى التعاون مع المبعوث الأممي باثيلي

الوطن / رصد

دعا سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالحكومة المنتهية جميع الفرقاء إلى التعاون مع المبعوث الأممي الجديد عبد الله باثيلي.

وقال الغويل في تغريدة له عبر تويتر إن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باثيلي يمتلك خبرة ومعرفة في مجال المصالحة الوطنية وعمليات السلام.

وأوضح أنه الأقرب لفهم ثقافة الشعب الليبي، باعتباره أول مبعوث أفريقي.

وأضاف أن جهود باثيلي تحتاج إلى تعاون وإرادة الفرقاء في إنقاذ بلدهم وبناء دولتهم، وتجردهم من الأنا والمصالح الذاتية.