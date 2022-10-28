الغرياني: لا انتخابات في ليبيا قبل التخلص من حفتر

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن: “من أراد أن يقتدي، عليه أن يقتدي بمن مات لأجل إعلاء كلمة الله وإقامة العدل، لا أن يقتدي بمن أساء للثورة وسلَّم بلاده للمجتمع الدولي، ومن أهل فبراير مَن اعتدى على فبراير واستفاد منها لكسب الأموال، ومنهم من منع الناس من الأدوية والماء والكهرباء والتعليم، لذا يجب أن نفرق بين أهل فبراير، وبين مبادئ فبراير القائمة على نصرة الحق وإقامة العدل، وبناء الدولة المنشودة”، وفق قوله.

وأضاف المفتي في قناته “التناصح”: “علينا أن نقتدي بمن حافظ على مبادئ فبراير لا بالمنحرفين من أهلها، يجب أن تجتمع النخب لأجل وضع ميثاق لصيانة مبادئ فبراير التي ناضلوا من أجلها، وعلينا أن نتفق على جملة من المبادئ، أهمها في الوقت الحالي الضغط لأجل الوصول إلى الانتخابات، وقبلها علينا تنقية السجل الانتخابي ومنظومة الرقم الوطني من التزوير”.

وواصل قائلًا: “ثاني المبادئ؛ حفتر ومجلساه (النواب والدولة) لا يقبل منهم صرف ولاعدل، فلا وسيلة للوصول إلى الانتخابات إلا بالتخلص منهم، والمبدأ الثالث؛ يجب ألا نقبل بمرحلة انتقالية جديدة، فلا استقرار لليبيا مع هذه المراحل، وإن اتفقنا على هذه المبادئ يجب أن نشرك كل من يقبلها، ولا ينظر إلى ماضي من تاب، مادام ثابتا على نصرة الحق، وبعد الاتفاق على المبادئ، يجب اختيار تنسيقية لتحقيق هذه المبادئ، وتحرص على إخراج الناس للمطالبة بالانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية” على حد قوله.

وتابع: “لا يمكن الصبر على الظلم، اغتصاب الأراضي من أهلها ظلم، ولا يمكن أن تقوم للبلاد قائمة والظلم مازال متفشيا ومستمرا فيها، و العلماء يتفقون أن الصلاة في البيت أو الأرض المغصوبة (بقانون رقم 4 أو غيره) حرام، ومن يفعل ذلك آثم، ثم كيف يرضى المسؤولون عن السجون وكيف يجدون نوما وهم يظلمون ويعذبون الناس ويحرمونهم من المحاكمة العادلة، وكل من له علاقة بما يحدث في سجون الردع مسؤول من رئاسة الحكومة ووزارة العدل والنيابات، ووزيرة العدل اجتهدت حتى أخرجت مسجونين محكوم عليهم بالإعدام، بينما أناس لم يتحاكموا ويعذبون لم تلتفت إليهم، والجزاء من جنس العمل، ومن عذَّب المسجونين فإنه سيُعَذّب بمثل ما عَذّب به غيره و ولي الأمر مسؤول عما يحدث في السجون، وعليه أن ينتبه إلى نفسه ويتفقد الظلم القائم في السجون” على حد قوله.