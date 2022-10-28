ميناء مصراتة يستقبل 29 ألف طن من الشعير قادمة من أوكرانيا

أخبار ليبيا 24

وصلت إلى المنطقة الحُرة بمصراتة باخرة نقل السيارات، “AYA M” التابعة للخط الملاحي شركة مجموعة دلتا، وعلى متنها 204 سيارات قادمة من إيطاليا.

إدارة المنطقة الحرة بمصراتة، أفادت في بيانات حديثة لها، بوصول السفينة “KRITI SAILOR” التابعة للخط الملاحي الملاح، وعلى متنها 32 ألف و 637 طن من الديزل قادمة من اليونان، كما أشارت الإدارة في بياناتها إلى وصول السفينة “QUEEN LILA” التابعة للخط الملاحي الشيمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 29 ألف طن من الشعير قادمة من أوكرانيا.

بيانات المنطقة أكدت أيضًا وصول السفينة “CONTSHIP GIN” التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا وعلى متنها 351 حاوية بضائع وسلع متنوعة قادمة من مالطا.