مجلس الأمن يصدر قرارًا لتمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

الوطن|رصد

أصدر مجلس الأمن قرارًا بالاجماع، لتمديد ولاية بعثة الامم المتحدة في ليبيا لمدة عام كامل مع دعمه المشاريع والقرارات السابقة والتأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها.

وأكد القرار على الالتزام بخارطة الطريق الصادرة عن منتدي الحوار السياسي الليبي والتمسك بمبادئه الحاكمة لانهاء المرحلة الانتقالية والتاسف لعدم تنفيذ بعض بنوده.

ودعم القرار المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية كأساس لتدابير الثقة التي تضمن اجراء الانتخابات والترحيب بجهود الاتحاد الافريقي بالخصوص، مؤكدًا ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق توافق سريع بين المؤسسات المعنية.

هذا ورفض القرار أي اجراءات تؤدي إلى العنف، كما أكد علو معاقبة ومحاسبة المعرقلين للانتخابات والانتقال السلمي للسلطة. مشيرًا إلى أهمية إيجاد آلية ليبية تضمن إدارة عوائد النفط بعدالة وبشفافية، لافتًا إلى دعم بناء السلام ودور دول الجوار في تحقيقه مع منظمات الأمم المتحدة.